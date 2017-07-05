Бесплатная юридическая помощь в Эстонии будет доступна более широкому кругу лиц

Министерство юстиции намерено расширить круг лиц, которые смогут получить бесплатную или льготную юридическую помощь. В частности, государство полностью оплачивает первые два часа правовой помощи, последующие 3 часа будут оплачены наполовину и еще 10 часов работы юриста обойдутся в 40 евро за час, что в несколько раз дешевле, чем услуга обычного адвоката.

Единственное условие – доход желающего получить правовую помощь не должен превышать 1730 евро в месяц. Кроме того, придется заплатить 5 евро за подписание договора.

"Эта программа предназначена для людей, у которых есть юридический вопросы, на которые они сами не могут ответить. Если у человека заработок ниже 1730 евро, он может обращаться к нам", – сказал службе новостей "Радио 4" юрист компании Eesti Õigusbüroo Яано Перв.

По оценке Министерства юстиции, не менее 100 000 жителей Эстонии не обладают доходом, достаточным для получения и оплаты юридической помощи.

Как отметил министр юстиции Урмас Рейнсалу, потребность в правовой помощи среди жителей Эстонии достаточно высока, поэтому на ее оказание в бюджете предусмотрены значительные средства и в будущем она должна стать еще более доступной.

"На этот год у нас запланировано около 600 000 евро из государственного бюджета. В следующем году эта сумма должна вырасти и составить 767 000. Я надеюсь, что этот проект будет постоянным, и качественная правовая помощь, поддерживаемая государством, будет доступна для людей по всей Эстонии", – сказал Рейнсалу.

Несмотря на то, что полностью бесплатными являются лишь первые два часа работы юриста, а за последующие консультации придется доплатить, большинство проблем можно решить достаточно быстро, отмечают юристы. "80% получают ответы на свои вопросы в течение этих бесплатных часов. 15 часов программы обойдутся клиенту в 460 евро, а если консультироваться у адвоката, то надо умножить 15 на 150", – сказал Перв.

В данный момент бесплатные юридические консультации доступны в Таллинне, Тарту, Нарве, Хаапсалу, Пярну и многих других городах Эстонии. Помощь также оказывается на русском языке. По словам юриста Яано Перва, русскоязычных людей – примерно четверть от всех клиентов.

Для получения бесплатной правовой помощи нужно зарегистрироваться на сайте www.juristaitab.ee.

Сюжет "Актуальной камеры":