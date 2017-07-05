Суд снял обвинение в убийстве с мужчины, застрелившего человека возле бара "Оболонь" в Нарве

Вируский уездный суд снял обвинение в убийстве с 39-летнего мужчины, которые весной 2013 года открыл стрельбу возле нарвского бара "Оболонь" по группе молодежи. В результате были ранены два человека, один из которых скончался в больнице. Тем не менее суд счел стрелка виновным лишь в незаконном обращении с оружием и приговорил его к году и семи месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком.

Прокуратура обвиняла не имевшего ранее судимостей 39-летнего Алексея в том, что 21 апреля 2013 года около часу ночи на перекрестке улиц Кангеласте и Пяхклимяэ в Нарве он произвел несколько выстрелов в группу молодых людей. От выстрелов скончался 20-летний Денис, еще один человек был ранен. Подсудимый и его жертвы не были ранее знакомы.

Вируский окружной прокурор Гюнтер Коовит не согласен с решением суда и собирается подавать апелляцию, сообщает BNS.

Как писал портал rus.err.ee, стрельба произошла возле нарвского бара "Оболонь". Сам стрелок также оказался в больнице с травмами, полученными в ходе драки, произошедшей до его задержания полицией.

После этого инцидента полиция и нарвские власти вознамерились закрыть некоторые злачные места в приграничном городе.