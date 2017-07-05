Тынис Лукас: советский памятник не подходит для территории Эстонского национального музея

Лукас сказал газете Postimees, что ERM – носитель исторических знаний и ценностей эстонского народа, и с его точки зрения советский памятник не подходит для территории ERM.

Он добавил, что именно Вторая мировая война уничтожила национальный музей в Раади.

То же Лукас подтвердил радионовостям ERR. "Если журналист спрашивает меня, как я отношусь к этому советскому монументу, то естественно я выскажу свое мнение – он там не подходит. Ведь вы же не представляете, чтобы, например, рядом с каким-то уничтоженным немцами во время Второй мировой войны объектом в Европе или в России раз в год звучала "Horst Wessel", немецкий боевой клич и военные песни. Конечно, это не разрешено здесь у нас, но такая военная пропаганда советского памятника проходит по меньшей мере раз в год, и это не вписывается в контекст ERM", – пояснил Лукас.

По его заверениям, он не призывает немедленно перенести памятник.

"Это не было боевым кличем, что я считаю, что основная задача музея – начать перенос этого памятника. Да, я выскажу свое мнение, если общественность поднимает эту тему, но ERM в числе своей основной деятельности в настоящее время не предусматривает, что мы должны сами заниматься переносом", – сказал он, добавив, что инициатива должна исходить от тех, кто связан с установкой, переносом памятников.