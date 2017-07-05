Актуальная камера 05.07.2017 (20:00)

В связи с неофициальной встречей министров юстиции и внутренних дел стран Евросоюза со среды до субботы в Таллинне может быть нарушено дорожное движение.
В воскресенье в Таллинне завершился Молодежный праздник песни и танца, во время которого помощь медиков понадобилась 623 участникам: 146 молодых исполнителей обратились с различными травмами, на дополнительное обследование в отделение экстренной помощи в больницу было отправлено 38 человек.
Сокращение периодичности выпусков газеты "Деловые ведомости" с четырех до двух в месяц - это отложенное закрытие издания, считает медиаэксперт Виталий Белобровцев.