Среднесуточная температура воздуха отстает от нормы на 4-5 градусов

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rus.err.ee

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Бесплатная юридическая помощь в Эстонии будет доступна более широкому кругу лиц
Юри Ратас.Юри Ратас.
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ФОТО: 81-летний Винфрид Лангнер доехал на раритетном тракторе из Германии до Петербурга
Закрытие движения перед отелем Hilton.Закрытие движения перед отелем Hilton.
Встреча министров ЕС изменит организацию дорожного движения в Таллинне

В связи с неофициальной встречей министров юстиции и внутренних дел стран Евросоюза со среды до субботы в Таллинне может быть нарушено дорожное движение.

Tere и Farmi объединяются.Tere и Farmi объединяются.
Производитель молока Farmi поглотит фирму Tere
Пустынный пляж в Пярну.Пустынный пляж в Пярну.
Плохая погода на руку эстонским спа-центрам
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Квартиры в Таллинне подорожали в июне на 7,4%
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Алена Стадник: газету "Деловые Ведомости" никто не собирается закрывать
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Пострадавшая от ожогов беженка из Сирии надеется уехать из Эстонии в Германию
Граница между Эстонией и Латвией в городе Валга.Граница между Эстонией и Латвией в городе Валга.
В Латвии на границе с Эстонией не хватает рабочих рук: местные жители трудятся в Валга
ЭСТОНИЯ
Праздник танца на стадионе Праздник танца на стадионе
Итоги праздника песни и танца: медпомощь понадобилась 600 участникам

В воскресенье в Таллинне завершился Молодежный праздник песни и танца, во время которого помощь медиков понадобилась 623 участникам: 146 молодых исполнителей обратились с различными травмами, на дополнительное обследование в отделение экстренной помощи в больницу было отправлено 38 человек.

Птенец чайки. Иллюстративная фотография.Птенец чайки. Иллюстративная фотография.
Спасатели: не надо сообщать о вылетевших птенцах по номеру экстренной помощи
Порт в Муствеэ.Порт в Муствеэ.
В Муствеэ отметят День города и День Ивана Купалы
Таллиннский вытрезвитель.Таллиннский вытрезвитель.
В столичный вытрезвитель в июне попали свыше 360 человек
Плакаты фонда в поддержку традиционной семьи.Плакаты фонда в поддержку традиционной семьи.
Фонд "В защиту семьи и традиций" получил в виде пожертвований свыше 265 000 евро
Харьюский уездный суд.Харьюский уездный суд.
Обвиняемый в поджоге жены беженец предстанет перед судом
Прием в честь лучших выпускников Эстонии.Прием в честь лучших выпускников Эстонии.
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Жители Силламяэ любят свой город.Жители Силламяэ любят свой город.
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В поселке Вока есть свой кинозал. Иллюстративное фото.В поселке Вока есть свой кинозал. Иллюстративное фото.
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В Ивангороде хотят запустить криптовалюту.В Ивангороде хотят запустить криптовалюту.
Власти Ивангорода хотят завлечь к себе жителей Эстонии криптовалютой
Мнение / Интервью
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев прогнозирует закрытие "Деловых ведомостей"

Сокращение периодичности выпусков газеты "Деловые ведомости" с четырех до двух в месяц - это отложенное закрытие издания, считает медиаэксперт Виталий Белобровцев.

Елена СкульскаяЕлена Скульская
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Яна Тоом советует Центристской партии принять кодекс этики
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В сентябре Эстонию посетит президент FISU Олег Матыцин
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новости "радио 4"
20:42
Бесплатная юридическая помощь в Эстонии будет доступна более широкому кругу лиц
20:41
Среднесуточная температура воздуха отстает от нормы на 4-5 градусов
20:39
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