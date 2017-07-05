Впервые в истории Эстонии местные жители добились пересмотра решения по вырубке гослеса

Жители поселка Колга в Харьюском уезде добились пересмотра решения Центра управления государственными лесами (RMK) о вырубке деревьев вокруг их населенного пункта. Причиной протеста стала так называемая "образовательная тропа", построенная специально для местной школы, передает "Актуальная камера".

Мы привыкли к тропам здоровья в лесах, а жители поселка Колга сделали в лесу "тропу образования". Во время учебы школьники из близлежащей школы приходят сюда на занятия. Планы RMK частично вырубить деревья в этом лесу местные жители восприняли в штыки.

В итоге стороны пришли к соглашению, что план развития будет составлен не на 10 лет, как это планировалось изначально, а на 20. В RMK говорят, что такой спор стал лишь первым в целой череде.

"У нас идут подобные переговоры о лесе в области Саку, в области Кийза, в Ляэне-Харьюма. В Ляэне-Харьюмаа речь идет о территории в 5,5 га", – сказал глава лесничества Ляэне-Харьюмаа Юрген Кусмин.

В Центре управления гослесами заверили, что всегда готовы пойти на компромисс.