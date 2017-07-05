В четверг будет ветрено, местами пройдут дожди, +13..+17 ({{commentsTotal}})
Эстония остается на юго-западной периферии циклона, смещающегося с Карелии на Белое море, передает "Актуальная камера".
Ночью будет небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 4-10 м/с, на побережье – порывы 14 м/с. Температура воздуха – от +5 до +12°C.
Днем ожидается небольшая или переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-10 м/с, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха – от +13 до + 17°C.
Редактор: Ирина Киреева