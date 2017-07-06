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Футболист Сергей Мошников покинул "Минск" ({{commentsTotal}})

Сергей Мошников стал свободным агентом.
Сергей Мошников стал свободным агентом. Автор: ERR
Спорт
Спорт

Полузащитник сборной Эстонии по футболу Сергей Мошников покинул клуб "Минск", выступающий в высшей лиге чемпионата Белоруссии.

Как передают "Новости спорта" на волне "Радио 4", контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

В текущем чемпионате Мошников провел за "Минск" 11 игр и забил один гол. После 15 туров теперь уже бывшая команда эстонского легионера находится на 14-м месте, имея в активе 12 очков. От лидирующего в турнирной таблице "Шахтера" она отстает на 22 балла.

В "Минск" Сергей Мошников перешел в середине февраля, подписав с клубом однолетнее соглашение. В прошлом сезоне он стал чемпионом Эстонии в составе "Инфонета".

Редактор: Сергей Михайлов

сборная эстонии по футболусвободный агентмошников


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