Футболист Сергей Мошников покинул "Минск"

Как передают "Новости спорта" на волне "Радио 4", контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

В текущем чемпионате Мошников провел за "Минск" 11 игр и забил один гол. После 15 туров теперь уже бывшая команда эстонского легионера находится на 14-м месте, имея в активе 12 очков. От лидирующего в турнирной таблице "Шахтера" она отстает на 22 балла.

В "Минск" Сергей Мошников перешел в середине февраля, подписав с клубом однолетнее соглашение. В прошлом сезоне он стал чемпионом Эстонии в составе "Инфонета".