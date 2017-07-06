В связи с "Таллиннскими днями моря" изменится движение транспорта

В связи с Днями моря в Таллинне, которые пройдут с 15 по 18 июля, на территории Адмиралтейского бассейна для движения транспорта будут закрыты улицы Куунари и Лаева, что повлечет за собой изменения в маршруте автобусной линии №2.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Таллиннском транспортном департаменте.

С 8:00 15 июля до 23:00 18 июля автобусы линии №2 будут перенаправлены по объездному маршруту между D-терминалом и А-терминалом Адмиралтейского бассейна. Автобусы будут ходить по следующему маршруту: D-терминал, ул. Лоотси, ул. Ахтри, бульвар Мере, ул. Кай, А-терминал, улица Садама, бульвар Пыхья, Большие Морские ворота (Suur Rannavärav), улица Ахтри, улица Лоотси и D-терминал.

Таллиннские дни моря пройдут в пяти портах: Ванасадам, Летной гавани, а также на территории портов Haven Kakumäe, Ноблесснер и яхтенного порта Пирита.