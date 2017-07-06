Отдельной встречи Кальюлайд и Трампа в Варшаве не запланировано ({{commentsTotal}})
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 6 июля, в Варшаве примет участие в "инициативе трех морей" - встрече лидеров 12-ти стран Центральной и Восточной Европы.
Встреча пройдет в формате 12 + 1, поскольку в ней участвует и президент США Дональд Трамп, передает служба новостей "Радио 4".
В "инициативу трех морей" входят Австрия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Хорватия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия - государства региона Балтийского, Черного и Адриатического морей.
Одной из центральных тем саммита является укрепление взаимодействия стран региона в области энергетики и инфраструктуры.
Как отметил пресс-секретарь президента Эстонии, двусторонней встречи Керсти Кальюлайд и Дональда Трампа не запланировано.
Напомним также, что из Варшавы Дональд Трамп отправится в Гамбург, где уже завтра начнется саммит "Большой двадцатки".
Редактор: Сергей Михайлов