Отдельной встречи Кальюлайд и Трампа в Варшаве не запланировано

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 6 июля, в Варшаве примет участие в "инициативе трех морей" - встрече лидеров 12-ти стран Центральной и Восточной Европы.

Встреча пройдет в формате 12 + 1, поскольку в ней участвует и президент США Дональд Трамп, передает служба новостей "Радио 4".

В "инициативу трех морей" входят Австрия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Хорватия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия - государства региона Балтийского, Черного и Адриатического морей.

Одной из центральных тем саммита является укрепление взаимодействия стран региона в области энергетики и инфраструктуры.

Как отметил пресс-секретарь президента Эстонии, двусторонней встречи Керсти Кальюлайд и Дональда Трампа не запланировано.

Напомним также, что из Варшавы Дональд Трамп отправится в Гамбург, где уже завтра начнется саммит "Большой двадцатки".