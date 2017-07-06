В мае число туристов в эстонских гостиницах выросло на 6%

В мае текущего года в предприятиях гостиничного сектора Эстонии останавливались 297 029 внутренних и иностранных туристов, что на 6% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Об этом в четверг, 6 июля, сообщил Департамент статистики.

В сообщении отмечается, что число иностранных туристов выросло на 3% до 197 000 человек, а внутренних — на 13% до 100 000 человек.

59% зарубежных туристов приезжали в Эстонию из соседних государств: Финляндии, России и Латвии.

Как уточнил корреспондент портала rus.err.ee в ведомстве, по сравнению с маем прошлого года число российских туристов выросло на 22,5% до 20 026 человек. Число гостей из Латвии выросло на 35% до 13 290, а количество финских туристов снизилось на 4% до 83 787 человек.

Больше туристов приезжали также из Литвы, Великобритании и США, меньше - из Швеции, Германии и Норвегии.

136 000 иностранных туристов или 69% от общего останавливались в Таллинне. В Пярну останавливались 9% от общего числа иностранцев, в Тарту - 7%, в Ида-Вирумаа и на Сааремаа - по 3%.

71% иностранцев приезжал в Эстонию на отдых, 22% - в командировку.

Внутренние туристы составили треть от общего турпотока, из них 59% приезжали с целью отдыха, а 30% — по работе.

В мае этого года в Эстонии действовали 1130 предприятий гостиничного сектора. Заполняемость номеров составила 46%, койкомест — 36%.

Средняя цена гостиничного номера в мае составила 40 евро в сутки, что на два евро больше, чем год назад.