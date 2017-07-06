В Вырумаа лесорубы повредили древние могильники - возбуждено уголовное дело

В Вырумаа в деревне Пайдра в ходе вырубки леса были повреждены древние могильники и раскопаны человеческие останки - это обстоятельство обнаружили инспекторы Департамента охраны памятников старины.

Как передает в четверг, 6 июля, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Postimees, точный возраст костей неизвестен, однако есть основания полагать, что они относятся ко второй половине первого тысячелетия.

Как рассказала старший инспектор Департамента охраны памятников старины в Вырумаа Мирья Отс, всего были серьезно повреждены два могильника, а по третьему прошла тяжелая техника.

Собственник земли, на которой находятся захоронения, лесопромышленная компания Dammix, пообещала ликвидировать ущерб.

В то же время, как отмечает Департамент, собственник знал о захоронениях, поэтому вероятно речь идет об умышленном нарушении.

Для выяснения обстоятельств произошедшего прокуратура возбудила уголовное дело.