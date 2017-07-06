В четверг днем прохладно, 13...17 ({{commentsTotal}})
Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал, что хотя он поддерживает упрощенную процедуру предоставления гражданства владельцам серых паспортов, политика гражданства во время работы действующего правительства не изменится.
В Вырумаа в деревне Пайдра в ходе вырубки леса были повреждены древние могильники и раскопаны человеческие останки - это обстоятельство обнаружили инспекторы Департамента охраны памятников старины.
Сокращение периодичности выпусков газеты "Деловые ведомости" с четырех до двух в месяц - это отложенное закрытие издания, считает медиаэксперт Виталий Белобровцев.