В четверг днем прохладно, от +13 до +17 тепла

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Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал, что хотя он поддерживает упрощенную процедуру предоставления гражданства владельцам серых паспортов, политика гражданства во время работы действующего правительства не изменится.
В начале сентября Харьюский уездный суд начнет рассматривать по существу уголовное дело, в котором 19-летнего гражданина Сирии Кована Мохаммада обвиняют в поджоге собственной жены. Инцидент произошел весной этого года в Таллинне.
Сокращение периодичности выпусков газеты "Деловые ведомости" с четырех до двух в месяц - это отложенное закрытие издания, считает медиаэксперт Виталий Белобровцев.