Европейские министры внутренних дел и юстиции обсуждают в Таллинне миграционный кризис

В четверг и пятницу в Таллинне проходит встреча министров юстиции и внутренних дел стран Евросоюза.

Одной из центральных тем встречи является программа мер помощи Италии в борьбе с потоком незаконных мигрантов, разработанная Еврокомиссией, передает служба новостей "Радио 4".

Напомним, что с начала года по Средиземному морю в Европу прибыло свыше 100 тысяч мигрантов, из них 85 тысяч прибыли именно в Италию.

План Еврокомиссии предусматривает выделение Италии 35 миллионов евро помощи на борьбу с притоком беженцев, а также налаживание тесной работы с Ливией и другими странами, откуда идет поток беженцев.

Эстония поддерживает в качестве одного из решений миграционного кризиса, охватившего Италию, скорейшее возвращение экономических беженцев в их родную страну, сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт.

"Отправлять людей обратно – это самая быстрая превентивная мера", – отметил Анвельт.