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Главы МВД ЕС обещали поддержать подвергнувшуюся миграционной нагрузке Италию ({{commentsTotal}})

Италия хочет ужесточить политику в области приема беженцев.
Италия хочет ужесточить политику в области приема беженцев. Автор: Reuters/Scanpix
Председательство в ЕС
Председательство в ЕС
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Министры внутренних дел стран Европейского союза на встрече в Таллинне обещали предпринять шаги для прекращения миграционных потоков по Средиземному морю в Италию.

Одной из центральных тем встречи является программа мер помощи Италии в борьбе с потоком незаконных мигрантов, разработанная Еврокомиссией, передает служба новостей "Радио 4". Встреча министров юстиции и внутренних дел стран Евросоюза проходит в Таллинне 6-7 июля.

Участники встречи признали, что ситуация в центральной части Средиземного моря и появляющееся из-за нее давление на Италию является поводом беспокойства для всех стран-членов ЕС. В соответствии с заключениями Европейского совета 22-23 июня министры подтвердили, что намерены предпринять шаги для более эффективной координации целей Мальтийской декларации и Валеттского плана действий. Министры внутренних дел признали, что необходимо осуществить дополнительные шаги для поиска равновесия между солидарностью и ответственностью, а также для поддержания находящихся под давлением стран-членов ЕС.

Главы МВД приняли к сведению программу действий, представленную Европейской комиссии 4 июля 2017 года, содержащую методы, которые комиссия, верховный представитель ЕС Фередерика Могерини, Италия и другие страны-члены ЕС могут незамедлительно использовать.

Кроме этого, министры внутренних дел достигли соглашения об общей позиции по поводу комплексной политики в области миграции и использования всех имеющихся ресурсов. В частности, необходимости совместных усилий по ускорению реализации приоритетных методов сокращения давления потока миграции в центральной части Средиземного моря, а также по оказанию Италии большей поддержки:

- улучшить сотрудничество с третьими странами. Прежде всего: усилить береговую охрану Ливии; повысить добровольное возвращение из Ливии и Нигерии в родные страны; ускорить переселение из районов конфликта; дополнительно сотрудничать с Нигерией и Мали, чтобы препятствовать незаконному движению мигрантов в направлении Ливии, а также усилить пограничный контроль внешних границ Ливии (прежде всего, с южной стороны); выделить достаточное финансирование для фонда Северной Африки, в том числе и от стран-членов ЕС, чтобы обеспечить устойчивость в 2018 году и в будущем.

- лучше координировать морские операции в спасении жизней и в борьбе с контрабандой. Министры одобрили инициативу итальянских властей обеспечить корабли неправительственных организаций, участвующих в морских поисково-спасательных операциях, четкими правилами, оформленными в виде кодекса, в который при первой возможности Италия внесет последние штрихи. Это следует сделать при партнерстве с Европейской комиссией, а также в диалоге со всеми важными сторонами. Кроме этого, важно улучшить совместную работу между итальянскими морскими спасательными службами и координационными центрами с соседними центрами, если они основаны, а также другие виды оперативного сотрудничества с целью обеспечения своевременного и эффективного вмешательства, в том числе и на суше; по-прежнему, призывать партнеров в Северной Африке, прежде всего, Тунис, Ливию и Египет, официально зафиксировать поисково-спасательные области и основать морские спасательные и координационные центры.

- достичь лучших результатов при возвращении незаконных мигрантов. Важно быстро заключить эффективные и практические соглашения о реадсмиссии с третьими странами, используя для этого все возможные способы влияния и стимулы, в том числе визовую политику. Новый мандат Европейского департамента береговой и погранохраны – прежде всего в области реадмисии – следует применить в полном объеме при поддержке стран-членов. Важно продолжить ликвидацию всех помех на пути беспрепятственного и эффективного возвращения мигрантов на родину в контексте пожеланий Европейской комиссии, которые прозвучали в марте 2017 года.

Также министры внутренних дел подтвердили свою полную поддержку Италии в эффективной реализации миграционной политики, за счет сокращения, так называемых, факторов притяжения, обеспечения полной идентификации личностей мигрантов, регистрации и снятия отпечатков пальцев; обеспечения быстрого выявления лиц, нуждающихся в защите, а также быстрой отправки на родину лиц, не нуждающихся в защите. Также министры взяли на себя обязательство совершить необходимые шаги для перемещения людей, отвечающих всем требованиям, из Италии.

В рамках комплексного подхода к управлению миграцией, ключевым элементом которой является устойчивое сокращение нелегальной миграции, министры подчеркнули необходимость продолжения работы с законодательными предложениями по реформированию Общей европейской системы убежищ с целью обеспечения всеобъемлющей политики в области миграции и принятию устойчивых долгосрочных решений.

Миниcтры были проинформированы о том, что готовится конференция министров на тему центральной части Средиземного моря, которая пройдет 24 июля в Тунисе, которая станет важной возможностью в области усиления сотрудничества с нашими Северо-Африканскими партнерами. Кроме того, министры были проинформированы о встрече Европейского агентства прибрежной и погранохраны, которая пройдет на следующей неделе для обсуждения операции «Тритон».

Напомним, что с начала года по Средиземному морю в Европу прибыло свыше 100 000 мигрантов, из них 85 000 прибыли именно в Италию. 

План Еврокомиссии предусматривает выделение Италии 35 миллионов евро помощи на борьбу с притоком беженцев, а также налаживание тесной работы с Ливией и другими странами, откуда идет поток беженцев.

Эстония поддерживает в качестве одного из решений миграционного кризиса, охватившего Италию, скорейшее возвращение экономических беженцев в их родную страну, сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт.

 "Отправлять людей обратно – это самая быстрая превентивная мера", – отметил Анвельт.

Редактор: Сергей Михайлов

мигрантыбеженцыиталиякризис


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