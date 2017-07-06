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Гарри Каспаров решил возобновить шахматную карьеру ({{commentsTotal}})

Гарри Каспаров решил реанимировать шахматную карьеру.
Гарри Каспаров решил реанимировать шахматную карьеру. Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Организаторы шахматной серии Grand Chess Tour объявили о том, что участником американского турнира в Сент-Луисе по быстрым шахматам и блицу станет 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, возобновляющий ради этого свою шахматную карьеру.

В 2005 году Гарри Каспаров объявил, что уходит из больших шахмат, и с тех пор принимал участие лишь в выставочных соревнованиях. Кроме того, до 2010 года он работал личным тренером норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена, лучшего шахматиста мира последнего десятилетия, передает в четверг, 6 июля, Би-би-си.

Каспаров получил одну из четырех wild-card турнира в Сент-Луисе, где также будут участвовать нынешний второй номер в шахматном рейтинге Хикару Накамура, а также Сергей Карякин и Вишванатан Ананд.

"Похоже, что я повышу средний возраст участников турнира и понижу средний рейтинг!" - написал по этому случаю в своем "Твиттере" сам Гарри Каспаров, у которого в данный момент официальный рейтинг вообще отсутствует.

Гарри Каспаров стал чемпионом мира по шахматам в 1985 году, победив в историческом матче Анатолия Карпова. С тех пор до 2006 года он единолично возглавлял рейтинг ФИДЕ. Его рекордный рейтинг в 2851 балл, установленный в 1999 году, был побит лишь в 2013 году Магнусом Карлсеном.

После завершения спортивной карьеры Каспаров заявил о необходимости активного противодействия политическому режиму Владимира Путина. В качестве оппозиционного политика Гарри Каспаров принимал участие в создании ряда движений и организаций, в частности Объединенного гражданского фронта и движения "Солидарность".

Редактор: Сергей Михайлов

шахматыгарри каспаров


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