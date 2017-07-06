СМИ: департамент хочет лишить статуса особо охраняемых 10 таллиннских парков

Десять расположенных в Таллинне парков могут быть лишены статуса охраняемых государством объектов.

Об этом в четверг, 6 июля, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что такое развитие событий предусматривает план Департамента окружающей среды.

Ведомство подготовило законопроект, который объяснит причины исключения 10 парков из списка охраняемых объектов.

Речь идет о саде-питомнике Ханса Лепа в Таллинне, парке на Линну теэ 87, парке на Линну теэ 83 и парке на улице Мытусе 87 в Крийстине, парке на улице Курни 5, парке на Палли 4 и Палли 6 в Нымме, а также парке по адресу Хыбекуузе теэ 31/Тууле 3Б, парке на Кесктеэ 35, парке на Вяйна теэ 4 и парке Виндека, расположенных в Пирита.

С соответствующим законопроектом о намерениях с 7 по 26 июля можно будет ознакомиться на сайте департамента www.keskkonnaamet.ee или в конторе учреждения по адресу Вильяндиское шоссе 16 в Таллинне.

Предложения о внесении поправок и возражения будут приниматься до 26 июля.