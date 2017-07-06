Судебный процесс по обвинению беженца в поджоге жены начнется в сентябре

В начале сентября Харьюский уездный суд начнет рассматривать по существу уголовное дело, в котором 19-летнего гражданина Сирии Кована Мохаммада обвиняют в поджоге собственной жены. Инцидент произошел весной этого года в Таллинне.

В четверг, 6 июля, в суде прошло предварительное заседание, на котором было решено приступить к рассмотрению дела по существу 12 сентября.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Мохаммада в причинении тяжких телесных повреждений.

С 10 марта мужчина находится под стражей.

Инцидент произошел 7 марта в квартире одного из домов на улице Маяка в столичном районе. Серьезные ожоги получила 22-летняя сирийка, прибывшая в Эстонию по европейской миграционной программе.

В момент инцидента в квартире находился ее супруг-сириец, 19-летний мужчина, и ребенок 2,5 лет.

Накануне в своем комментарии для Postimees пострадавшая, которая до сих пор находится в больницу, сообщила, что хотела бы вместе с дочерью уехать в Германию.

Если вина главы семейства будет доказана, то за причинение особо тяжких травм мужчина может сесть в тюрьму на срок от 4 до 12 лет.

Семья прибыла в Эстонию в июне прошлого года из Греции в рамках европейской программы приема беженцев.