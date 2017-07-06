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Пярнуского советника по спорту обвинили в мошенничестве ({{commentsTotal}})

Теннис. Иллюстративный снимок.
Теннис. Иллюстративный снимок. Автор: ERR
Эстония
Эстония

Ляэнеская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого советника по спорту города Пярну Уно Коорта обвинили в мошенничестве.

Согласно обвинению, Коорт в период 2009-2013 в качестве члена правления пярнуского теннисного клуба Kalevi и участвующего в его финансовой деятельности лица от имени клуба составлял ходатайства о дотации на спортивную деятельность и отчеты об использовании дотаций и предъявлял их горуправе Пярну, передает Балтийская служба новостей (BNS).

В то же время Коорт был также советником по спорту отдела образования и культуры Пярну, в обязанности которого входили единоличные проверки отчетности о финансировании спорта и принятие решений о предоставлении городских дотаций клубу.

Согласно обвинению, всего горуправа Пярну по составленным Коортом отчетам, договорам и проверкам в период 2009-2013 выделила Kalevi Tenniseklubi спортивных дотаций на сумму 88 123,75 евро. Согласно обвинению, 48 905,94 евро были выплачены на основании ложных данных либо использовались нецелесообразно.

Пярнуская горуправа в рамках уголовного дела вступила с публично-правовым требованием на сумму 48 905,94 евро.

Прокурор Кюллике Каск заявила, что для предупреждения подобных преступлений важно, чтобы порядок принятия решений о финансировании и целесообразного использования средств был продуман.

"Важно, чтобы существовал контроль над соисканием и использованием выплачиваемых из бюджета местного самоуправления дотаций и чтобы этот контроль осуществлял не чиновник, экономически заинтересованный в получении и использовании дотаций, но непредвзятый контролер", - сказала прокурор.

Следствие по делу провела Ляэнеская служба бюро коррупционных дел центральной уголовной полиции под руководством Ляэнеской окружной прокуратуры.

Редактор: Сергей Михайлов

Источник: BNS



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Пярнуского советника по спорту обвинили в мошенничестве

Ляэнеская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого советника по спорту города Пярну Уно Коорта обвинили в мошенничестве.

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