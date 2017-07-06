Рейтинг ФИФА возглавила Германия, позиции сборной Эстонии не изменились

Сборная Германии поднялась на первое место в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Позиции национальной команды Эстонии не изменились.

В опубликованном в четверг, 6 июля, рейтинге эстонские футболисты продолжают находиться на 98-й строчке.

Таким образом сборная Эстонии по-прежнему находится выше национальных команд других стран Балтии. Сборная Литвы занимает 99-е (+4), а сборная Латвии - 130-е (-8) место.

Сборная Германии, которая в прошлое воскресенье выиграла Кубок конфедераций, поднялась с третьего на первое место. Бразилия опустилась с первой строчки на вторую, а Аргентина - со второй на третью.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А вот в октябре 2008 эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.