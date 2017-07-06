В Таллинне стартовал фестиваль ЛГБТ-культуры

Сегодня в Таллинне стартует фестиваль ЛГБТ-культуры в рамках IX Балтийского Прайда. Во время фестиваля пройдет ряд культурных мероприятий, посвященных ЛГБТ-темам. А в субботу пройдет парад в поддержку секс-меньшинств. По словам организаторов маршрут шествия уже согласован с городскими властями и полицией. Подробнее о предстоящих мероприятиях и о параде рассказывает специалист по коммуникации Эстонского объединения ЛГБТ Бригитта Давидянц: