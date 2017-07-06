Город Кейла избежит принудительного объединения

После завершения административной реформы расположенный в Харьюском уезде город Кейла продолжит оставаться независимым самоуправлением - такое решение в четверг, 6 июля, приняло правительство Эстонской Республики.

Помимо этого кабинет министров отказался объединять волости Хальяла и Вихула с волостями Раквере и Сымеру, волости Луунья с городом Тарту и волостью Тяхтвере, волость Ныо с городом Элва и волостями Конгута, Палупера, Пухья, Ранну и Рынгу.

При этом, согласно решению кабинета, уже без участия города Кейла продолжится создание Ляэне-Харьюской волости, которую путем принудительного слияния создадут город Палдиски и волости Кейла, Падизе и Вазалемма.

Также правительство решило присоединить к городу Тарту волость Тяхтвере.

Со стороны кабмина был дан и зеленый свет созданию волости Сетомаа. Но то, в какой уезд (Пылваский или Выруский) она войдет, должны будут решить жители путем референдума.

В настоящее время в Эстонии 213 местных самоуправлений - 183 волости и 30 городов. После завершения административной реформы останется 15 городов и 64 волости.