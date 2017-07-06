ФОТО: Дональд Трамп встречается в Польше с главами стран Восточной Европы

Президент США Дональд Трамп встречается в четверг в Варшаве с главами государств Восточной Европы, среди которых и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В столице Польши в четверг проходит встреча на высшем уровне в рамках саммита так называемой "Инициативы трех морей" (Three Seas Initiative). За одним столом общие проблемы будут обсуждать главы Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Чехии, Венгрии, Болгарии, Австрии и Хорватии.

В этот раз на встрече присутствует и президент США Дональд Трамп.