Эстонский акробат Велло Вахер попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эстонский акробат Велло Вахер официально стал обладателем сертификата Книги рекордов Гиннесса - как человек, который дольше всех провисел в воздухе, держась зубами за специальное крепление.

Об этом в четверг, 6 июля, сообщил развлекательный портал вещания menu.err.ee, напомнив, что новый рекорд Вахер установил в Таллинне 6 мая на Певческом поле во время Ярмарки пищевых продуктов.

После этого в контору "Книги рекордов Гиннесса" были направлены все необходимые документы и видео, подтверждающие факт рекорда. Они прошли строгий контроль и достижение Велло Вахера было зарегистрировано в справочнике.

"Сбылась одна мечта моего детства", - прокомментировал Вахер.

Как ранее писал rus.err.ee, Велло Вахер провисел более 4 минут на высоте нескольких метров, держась только зубами.

В первый раз Велло установил неофициальный мировой рекорд в Saku Suurhall, провисев на зубах 94 секунды, подняв ноги за шею. Это достижение Книга рекордов Гиннесса сочла слишком специфическим - в данном случае на титул лучшего могли претендовать все, кто провисел столько же времени на зубах в любом положении.

Велло стал готовиться к новому рекорду и решил провисеть на зубах в честь 100-летия Эстонской Республики как минимум 100 секунд, а при благоприятном раскладе - даже более 2 минут и 46 секунд, что составляло действующий на тот момент рекорд в Книге Гиннесса. Велло, однако, смог преодолеть все поставленные перед собой цели и продержаться 252 секунды (то есть 4 минуты и 12 секунд).

Его рекорд зафиксировали лицензированные судьи.

Как Велло устанавливал рекорд, можно посмотреть здесь.