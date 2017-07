Фирма Milkest AS построит молокозавод без помощи государства

Созданная в начале нынешнего года молочниками Эстонии фирма Milkest AS планирует построить новый молокозавод без поддержки Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), завод планируется открыть к началу 2020 года.

На заседании в среду совет и акционеры Milkest AS решили, что не станут оспаривать решение гендиректора PRIA выделить инвестиционную дотацию в размере 15 млн евро AS E-Piim Tootmine и что Milkest продолжит работу по плану строительства молочного завода без финансирования из PRIA.

Акционеры Milkest AS разочарованы в ответе, который PRIA дал на возражения Milkest AS, касавшиеся работы оценочной комиссии PRIA, сообщила компания. В то же время, поскольку речь идет о споре скорее бюрократического характера, чем касающемся конкретных фактов по теме строительства нового завода, было решено, что оспаривать решение нецелесообразно.

Акционеры Milkest AS придерживаются позиции, что ни один молочный завод в Эстонии невозможно построить только благодаря выделенной дотации, как невозможно мотивировать одной только дотацией содержательное и перспективное сотрудничество.

Акционеры и совет единодушно решили, что из-за существенного расхождения в фундаментальных позициях Milkest AS считает невозможным участвовать в проекте AS E-Piim Tootmine и будет разрабатывать свой план молочного завода без поддержки со стороны PRIA. Сейчас планируется, что новый завод будет готов к началу 2020 года.

В феврале PRIA поступило два конкурирующих ходатайства от E-Piim Tootmise AS и Milkest AS. Оценочная комиссия в составе восьми человек в мае решила поддержать проект E-Piim Tootmine AS, поскольку, по мнению главы комиссии Индрека Нейвельта, этот проект станет более важным шагом с точки зрения развития молочной промышленности Эстонии, сообщил тогда PRIA.

Стоимость проекта E-Piim AS составляет 89 млн евро, один из инвесторов — Marubeni Corporation из Японии. Стоимость проекта Milkest составляет 50 млн евро. Товарищество производителей молока Epiko, Йыгевамааский союз производителей молока, Сааремааское и Тартумааское молочное товарищество, а также фирма CPTT Consult OÜ создали фирму Milkest AS в начале 2017 года для того, чтобы построить в Пайде или Вильянди новый молочный завод.