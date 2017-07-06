Трамп: США намерены поддерживать безопасность в Центральной и Восточной Европе

США намерены поддерживать безопасность и мир в Центральной и Восточной Европе, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с главами государств восточной Европы в Варшаве.

"Наш крепкий союз с Польшей и НАТО по-прежнему играет важную роль в сдерживании конфликта и в том, чтобы Европу никогда больше не охватила война между крупными силами, и мир был более безопасным", – сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Америка намерена сохранять безопасность и мир в Центральной и Восточной Европе", – сказал Трамп.

"Мы сотрудничаем с Польшей в ответ на действия и дестабилизирующее поведение России", – добавил он.

США не позволят оказывать на Центральную и Восточную Европу давление с помощью энергетики

Трамп пообещал, что США никогда не будут использовать энергоисточники для оказания давления на страны Центральной и Восточной Европы и не позволят это сделать и другим странам.

Он выступил с заявлением для лидеров стран "Инициативы трех морей". В объединение входят 12 стран Центральной и Восточной Европы: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия, Болгария, Австрия и Хорватия.

Страны стремятся сократить зависимость от поставок нефти и газа из России.

По словам Трампа, он гордится тем, что регион извлекает пользу из энергопоставок США. В июне Польша получила первую партию сжиженного газа из США.

Президент США также отметил в своем заявлении, что Центральная и Восточная Европа обладают для него особенным значением, поскольку его супруга Мелания родом из Словении.

Трамп раскритиковал дистабилизирующее поведение России

Трамп выступил в Варшаве с критикой в адрес поведения России, обвинив Кремль в дестабилизирующих шагах. Он заявил, что США с союзниками сотрудничают в борьбе с дестабилизирующим поведением России.

В пятницу Трамп в рамках саммита G20 встретится с президентом России Владимиром Путиным.