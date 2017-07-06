Кылварт: новый список – угроза позициям партии на муниципальном и на государственном уровне

Такую мысль он озвучил, отвечая в четверг, 6 июля, на вопросы слушателей "Радио 4" в прямом эфире новой программы радиостанции "Один на один".

По словам Михила Кылварта, создание альтернативного избирательного списка Центристской партии, о котором в последнее время много говорят, несет собой угрозу позициям политической силы как на муниципальном уровне в Таллинне, так и на государственном.

"Если же внутри партии произойдет раскол и появится новый список, то это ослабит наши позиции. Во-первых, окажется под угрозой победа Центристской партии на предстоящих муниципальных выборах, которая сейчас кажется абсолютно реальной. Тогда вполне возможно, что конкуренты - Партия реформ или EKRE - смогут создать коалицию без нас. Во-вторых, возникнет существенная угроза, что на государственном уровне Центристская партия вынуждена будет выйти из коалиции. Из-за одного неверного шага может измениться политическая ситуация во всей стране", - сказал Михаил Кылварт.

"Я надеюсь, что у нас достаточно здравого смысла, чтобы идти вместе", - добавил политик.

"В любом политическом пространстве удержаться на плаву и действительно что-то сделать для людей может лишь крупная политическая организация. Любые небольшие списки, малочисленные партии всегда обречены на второстепенное положение и зависимость от более крупных партнеров. Есть только два варианта - или партия приходит к власти с абсолютным большинством голосов, не нуждаясь в партнерах, как это в последние избирательные периоды было у центристов в Таллинне, или же вынуждена создавать коалицию - будь то на уровне государства или же на уровне местного самоуправления", - объяснил Кылварт.

"До сих пор центристам удалось реализовать в Таллинне крупные проекты и обещания за счет широкой поддержки со стороны населения - как со стороны эстоноязычного, так и русскоязычного избирателя. Центристская партия смогла претворить в жизнь свои обещания - это и строительство муниципального жилья, и бесплатный общественный транспорт- благодаря тому, что ей не пришлось вести об этом долгие переговоры с партнерами", - заключил вице-мэр.