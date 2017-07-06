ФОТО и ВИДЕО: в Гамбурге в преддверии саммита G20 на улицы вышли "ходячие мертвецы"

В Гамбурге, где 7 и 8 июля пройдет саммит "Большой двадцатки" (G20), прошла молчаливая акция протеста - "1000 фигур", участники которой напоминали "ходячих мертвецов" из одноименного популярного сериала.

Участники молчаливой демонстрации "1000 фигур" против саммита G20 в Гамбурге покрасили себя в серый цвет. Медленно проходя по улицам города, они застывали в различных позах. В конце акции участники разорвали темно-серые одежды и начали танцевать в разноцветных футболках. Шествие было похоже на марш мертвецов из популярного сериала "Ходячие мертвецы".

Несмотря на эту мирную акцию, на улицах германского города сохраняется напряженная ситуация Во время ночных беспорядков пострадали случайная прохожая и четверо полицейских. Несколько человек задержаны. Полиция применила водометы и перцовый газ. Участники протестов сожгли салон автомобилей премиальной марки Porsche. Некоторые протестующие бросали в полицейских бутылки.