Ёлка в интервью "Радио 4": я не прячусь от людей, могу прогуляться по городу

В четверг на фестивале Õllesummer выступит популярная певица Ёлка. В интервью "Радио 4" певица сказала, что популярность ее не пугает, выйти в город погулять – для нее не проблема.

"Глобальная популярность, в том смысле, в котором мы привыкли ее видеть, пришла после сингла "Прованс". Я, правда, не успела понять, как это со мной произошло, – сказала Ёлка, отметив, что ее не пугает такая популярность, как у нее. – Я в первую очередь человек и делаю на этом акцент. Я гуляю по улицам, я хожу за хлебушком в магазин и я настаиваю на том, чтобы люди с этим считались".

На вовпрос, можно ли будет увидеть певицу перед концертом на улицах Таллинна, певица ответила утвердительно. "Да, если я не буду высыпаться с дороги. Для меня не проблема выйти в город погулять. Я не прячусь от людей".

Предстоящий концерт исполнительница воспринимает как очередное испытание. "Волков бояться – в лес не ходить. Конечно, это страшно и ответственно. Но это такое количество адреналина и драйва. Это такое кайфовое испытание самой себя в очередной раз. Это, скорее, бодрит, а не пугает".

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Ёлка приезжает в Таллинн с постоянным составом, приблизительно из 10 человек. О выступлении певица сказала, что это будет фестивальная программа. "Это будет полноценный сет. Мы сделаем красивый флешбэк. А начнем мы с песни, с которой у меня все начиналось много лет назад. Потом мы постепенно вернемся в наше время. И даже заглянем чуть-чуть в будущее – я спою песни, которые еще не записаны, но они звучат только на концертах".

"Я довольно циничный человек, большой поклонник черного юмора и крепкого словца"

На вопрос, довольна ли певица своим творчеством, Ёлка ответила: "Более чем довольна. Дело в том, что я уже взрослая, и я часто напоминаю себе, что у каждого из нас есть право выбора. Я человек, с настройками гедониста. Я работаю с теми, от кого получаю огромную волну счастья. Я не делаю ничего из того, что мне может не понравиться. Все свои песни я очень люблю. Я сама выбираю песни. Я выбираю их интуитивно. Вот вчера, например, я записала новую песню. Она пока в демо-версии. Ее автора я пока не буду называть, но я очень давно хотела, чтобы он мне написал песню. И вот, вчера мы записывали демо, и мы втроем, то есть я, продюсер и автор песни, покрывались мурашками. Мне стоило больших усилий признаться себе, что я очень люблю эти простые песни, от которых улыбка не сходит с моего лица. И это несмотря на то, что я довольно циничный человек, большой поклонник черного юмора и крепкого словца".

Ёлка не в первый раз выступает в Таллинне с концертами, но сказала, что хочет хотя бы часок погулять по вечернему Таллинну, потому что Старый город – это прекрасно.

Интервью полностью можно послушать здесь.