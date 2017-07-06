Про "Ждуна" снимут мультфильм в России

Компания CD Land приобрела у голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использование бренда "Ждун" в России и СНГ.

"Cейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном", — сказал президент фирмы CD Land Юрий Цейтлин.

"Мы будем лицензировать образ Ждуна различным крупным компаниям для производства товаров народного потребления и рекламы. Несколько компаний под этим брендом будут делать посуду, игрушки, канцелярию", — уточнил он, добавив, что у персонажа появится свой видеоблог.

"Ждуном" называют скульптуру Брифорт под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Работа посвящена всем ожидающим приема к врачу пациентам.

В январе 2017 года "Ждун" стал популярным мемом в Рунете.