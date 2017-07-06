В июне продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 33,7%

В июне оборот продаж новых легковых автомобилей в Эстонии вырос на 33,7% в годовом сравнении до 2666 автомобилей. Самыми популярными марками были Toyota, Škoda и Volkswagen.

В июне в Эстонии было продано 2666 новых автомобилей – на 672 больше по сравнению с июнем прошлого года. Наиболее популярным сегментом в первом полугодии были небольшие автомобили среднего класса, рыночная доля которых составила 23,2%. Потребителям также нравились внедорожники среднего размера, которые составили 20% рыночной доли, и автомобили среднего класса, составившие 15,2% рыночной доли, сообщил Союз автомобильных продаж и сервиса Эстонии (AMTEL).

В июне и в первом полугодии наиболее популярными марками автомобилей были Toyota, Škoda и Volkswagen. За шесть месяцев было продано более всего автомобилей Toyota (2281), Škoda (1709) и Volkswagen (1029).

За полгода было продано 13 332 новых легковых автомобилей, что на 13,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее популярной моделью была Škoda Octavia (672), за ней следуют две модели Toyota – Avensis (506) и RAV4 (462).

В июне было экспортировано 77 новых легковых автомобилей, а за полгода экспортировали 597. Доля новых легковых автомобилей составила в июне 58% импорта.