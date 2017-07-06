rus.err.ee

В июне продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 33,7% ({{commentsTotal}})

Экономика
Экономика

В июне оборот продаж новых легковых автомобилей в Эстонии вырос на 33,7% в годовом сравнении до 2666 автомобилей. Самыми популярными марками были Toyota, Škoda и Volkswagen.

В июне в Эстонии было продано 2666 новых автомобилей – на 672 больше по сравнению с июнем прошлого года. Наиболее популярным сегментом в первом полугодии были небольшие автомобили среднего класса, рыночная доля которых составила 23,2%. Потребителям также нравились внедорожники среднего размера, которые составили 20% рыночной доли, и автомобили среднего класса, составившие 15,2% рыночной доли, сообщил Союз автомобильных продаж и сервиса Эстонии (AMTEL).

В июне и в первом полугодии наиболее популярными марками автомобилей были Toyota, Škoda и Volkswagen. За шесть месяцев было продано более всего автомобилей Toyota (2281), Škoda (1709) и Volkswagen (1029).

За полгода было продано 13 332 новых легковых автомобилей, что на 13,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее популярной моделью была Škoda Octavia (672), за ней следуют две модели Toyota – Avensis (506) и RAV4 (462).

В июне было экспортировано 77 новых легковых автомобилей, а за полгода экспортировали 597. Доля новых легковых автомобилей составила в июне 58% импорта.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

volkswagentoyotaškodaamtel


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Михаил Кылварт около 40 минут в прямом эфире отвечал на вопросы радиослушателей.Михаил Кылварт около 40 минут в прямом эфире отвечал на вопросы радиослушателей.
Кылварт: новый список – угроза позициям партии на муниципальном и на государственном уровне
Заправка Favora.Заправка Favora.
Olerex покупает сеть заправок Favora
Ёлка в интервью "Радио 4": я не прячусь от людей, могу прогуляться по городу
Скульптура Homunculus Loxodontus, ставшая мемом "Ждун".Скульптура Homunculus Loxodontus, ставшая мемом "Ждун".
Про "Ждуна" снимут мультфильм в России
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.

В Нарве зарплаты педагогов в детских садах повысят до 840 евро

Трамп: США намерены поддерживать безопасность в Центральной и Восточной Европе

США намерены поддерживать безопасность и мир в Центральной и Восточной Европе, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с главами государств восточной Европы в Варшаве.

Танк Challenger 2/"Трансформеры: Последний рыцарь".Танк Challenger 2/"Трансформеры: Последний рыцарь".
Для рекламы фильма "Трансформеры" к кинотеатру в Мустамяэ подгонят настоящие танки
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
СМИ: российские санкции больше не оказывают влияния на эстонских сельхозпроизводителей
Велло Вахер стал обладателем сертификата Guinness World Records.Велло Вахер стал обладателем сертификата Guinness World Records.
Эстонский акробат Велло Вахер попал в Книгу рекордов Гиннесса
Длина флагштока - 60 метров.Длина флагштока - 60 метров.
В центре Риги взметнулся самый высокий флагшток с самым большим флагом Латвии
Жителей Кейла устраивает то, что их город ни от кого не зависит.Жителей Кейла устраивает то, что их город ни от кого не зависит.
Город Кейла избежит принудительного объединения
Гарри Каспаров решил реанимировать шахматную карьеру.Гарри Каспаров решил реанимировать шахматную карьеру.
Гарри Каспаров решил возобновить шахматную карьеру
ЭСТОНИЯ
Торжественное построение контингента НАТО в ТапаТоржественное построение контингента НАТО в Тапа
В Эстонии военнослужащих НАТО будут награждать специальной медалью

Правительство одобрило проект постановления, согласно которому Эстония будет награждать военнослужащих войск союзников НАТО специальной медалью.

Теннис. Иллюстративный снимок.Теннис. Иллюстративный снимок.
Пярнуского советника по спорту обвинили в мошенничестве
В зале суда.В зале суда.
Судебный процесс по обвинению беженца в поджоге жены начнется в сентябре
В парке.В парке.
СМИ: департамент хочет лишить статуса особо охраняемых 10 таллиннских парков
Иллюстративный снимок.Иллюстративный снимок.
В Вырумаа лесорубы повредили древние могильники - возбуждено уголовное дело
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Отдельной встречи Кальюлайд и Трампа в Варшаве не запланировано
На Дни моря можно прибыть и на своем суднеНа Дни моря можно прибыть и на своем судне
В связи с "Таллиннскими днями моря" изменится движение транспорта
ИДА-ВИРУМАА
Иллюстративное фотоИллюстративное фото
В Нарве снизили цену на тепло
Полиция зафиксировала ДТП в четверг утром.Полиция зафиксировала ДТП в четверг утром.
В Силламяэ на шоссе Таллинн-Нарва застрял автобус
Обновлено: 09:38
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Пилотный проект: нарвская библиотека отправилась к читателям на дачи
Суд снял обвинение в убийстве с мужчины, застрелившего человека возле бара "Оболонь" в Нарве
Костер на Иванов день. Иллюстративное фото.Костер на Иванов день. Иллюстративное фото.
За неправильное разведение костров в Вирумаа оштрафовали 16 человек
Мнение / Интервью
Юри Ратас.Юри Ратас.
Ратас: политика гражданства при действующем правительстве не изменится

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал, что хотя он поддерживает упрощенную процедуру предоставления гражданства владельцам серых паспортов, политика гражданства во время работы действующего правительства не изменится.

Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев прогнозирует закрытие "Деловых ведомостей"
Елена СкульскаяЕлена Скульская
Елена Скульская: здравствуй кома певец, здравствуй кома танцор!
Андрей Титов.Андрей Титов.
Андрей Титов: "Деловые ведомости" еще держались за счет закрытия "ДзД"
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пустынный пляж в Пярну.Пустынный пляж в Пярну.
Плохая погода на руку эстонским спа-центрам
Празднование Дня независимости США.Празднование Дня независимости США.
ФОТО: в Таллинне отметили День независимости США
Оплаченный въезд в местечке Каукси на берегу Чудского озера.Оплаченный въезд в местечке Каукси на берегу Чудского озера.
RMK берет плату за въезд на автомобиле в зону отдыха в Каукси и Лемме
ЗА РУБЕЖОМ
Зал Европарламента. Иллюстративное фото.Зал Европарламента. Иллюстративное фото.
Европарламент призвал ЕС приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество
Рекс Тиллерсон.Рекс Тиллерсон.
Тиллерсон: пока неясно, чего Россия хочет от США
Акция против высказываний Трампа.
В Австралии прошла необычная акция против высказываний Трампа
Винфрид Лангнер в Петербурге.
ФОТО: 81-летний Винфрид Лангнер доехал на раритетном тракторе из Германии до Петербурга
Иллюстративное фото.
Основателя хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева предлагают посадить на 2,5 года
Лондон. Иллюстративное фото.
Доклад: Саудовская Аравия финансирует экстремистов в Британии
ЭКОНОМИКА
В июне продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 33,7%
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Фирма Milkest AS построит молокозавод без помощи государства
08:27
В мае число туристов в эстонских гостиницах выросло на 6%
05.07
Производитель молока Farmi поглотит фирму Tere Обновлено
05.07
Квартиры в Таллинне подорожали в июне на 7,4%
05.07
Tallink: судоходные компании могут отказаться от закупки прохладительных напитков в Эстонии
05.07
Тендер по оказанию услуг связи "суперминистерству" выиграла компания Tele2
СПОРТ
Сборная Германии празднует победу в Кубке конфедераций.Сборная Германии празднует победу в Кубке конфедераций.
Рейтинг ФИФА возглавила Германия, позиции сборной Эстонии не изменились
Сергей Мошников стал свободным агентом.Сергей Мошников стал свободным агентом.
Футболист Сергей Мошников покинул "Минск"
Мартин Рейм и Андрес Опер стали одноклубниками.
Андрес Опер возобновил карьеру футболиста
Олег Матыцин приедет в Тарту.
В сентябре Эстонию посетит президент FISU Олег Матыцин
Сергей Бубка регулярно бывает в Эстонии.Сергей Бубка регулярно бывает в Эстонии.
Сергей Бубка и Рой Ходжсон выступят на конференции в Таллинне
Ставка Дмитрия Скиперского на быстрый гол себя не оправдала.Ставка Дмитрия Скиперского на быстрый гол себя не оправдала.
Лига чемпионов осталась без Эстонии: "Инфонет" не прошел "Хибернианс"
Анетт Контавейт.Анетт Контавейт.
Контавейт одержала победу в стартовом матче Уимблдона
КУЛЬТУРА
ФОТО: на Певческом поле стартовал фестиваль Õllesummer
Даниил Гранин.Даниил Гранин.
На 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин
Джина Лоллобриджида отметила 90-летие.Джина Лоллобриджида отметила 90-летие.
ФОТО: актриса Джина Лоллобриджида отметила свое 90-летие
Фестиваль документального кино в Пярну.Фестиваль документального кино в Пярну.
В Пярну стартовал фестиваль документального кино
выборы
Райво Аэг.Райво Аэг.
ERR: кандидатом в мэры Таллинна от IRL будет Райво Аэг
Ряды большинства парламентских партий редеют.Ряды большинства парламентских партий редеют.
С начала года IRL покинули 200 человек, наиболее стремительно выросли ряды EKRE
Председательство Эстонии в ЕС
Италия хочет ужесточить политику в области приема беженцев.Италия хочет ужесточить политику в области приема беженцев.
Европейские министры внутренних дел и юстиции обсуждают в Таллинне миграционный кризис
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Эстония разработала специальную инфосистему для организации мероприятий в Совете ЕС
Закрытие движения перед отелем Hilton.
Встреча министров ЕС изменит организацию дорожного движения в Таллинне
Юри Ратас.
Юри Ратас представил Европарламенту тему председательства Эстонии в ЕС
Обновлено: 05.07
интерактивная карта
Радио 4

Один на один

Вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт отвечает на вопросы слушателей

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
17:10
Европарламент призвал ЕС приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество
16:54
В июне продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 33,7%
16:53
Про "Ждуна" снимут мультфильм в России
16:30
Ёлка в интервью "Радио 4": я не прячусь от людей, могу прогуляться по городу
15:59
Olerex покупает сеть заправок Favora
15:12
ФОТО и ВИДЕО: в Гамбурге в преддверии саммита G20 на улицы вышли "ходячие мертвецы"
14:55
Кылварт: новый список – угроза позициям партии на муниципальном и на государственном уровне
14:50
Трамп: США намерены поддерживать безопасность в Центральной и Восточной Европе
14:39
Фирма Milkest AS построит молокозавод без помощи государства
14:27
В Эстонии военнослужащих НАТО будут награждать специальной медалью
13:44
Эстонский акробат Велло Вахер попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:43
ФОТО: Дональд Трамп встречается в Польше с главами стран Восточной Европы
13:35
Для рекламы фильма "Трансформеры" к кинотеатру в Мустамяэ подгонят настоящие танки
12:59
СМИ: российские санкции больше не оказывают влияния на эстонских сельхозпроизводителей
Полезно знать
Топ читаемости
05.07
Встреча министров ЕС изменит организацию дорожного движения в Таллинне
05.07
Суд снял обвинение в убийстве с мужчины, застрелившего человека возле бара "Оболонь" в Нарве
09:38
В Силламяэ на шоссе Таллинн-Нарва застрял автобус Обновлено
05.07
Тынис Лукас: советский памятник не подходит для территории Эстонского национального музея
05.07
Ратас: политика гражданства при действующем правительстве не изменится
03.07
RMK берет плату за въезд на автомобиле в зону отдыха в Каукси и Лемме
05.07
Плохая погода на руку эстонским спа-центрам
05.07
Актуальная камера 05.07.2017 (20:00)
09:30
Европейские министры внутренних дел и юстиции обсуждают в Таллинне миграционный кризис
05.07
Бесплатная юридическая помощь в Эстонии будет доступна более широкому кругу лиц
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 05.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
12:16
В Таллинне стартовал фестиваль ЛГБТ-культуры
12:15
Кортс: Вспышка вируса АЧС Эстонии не грозит
12:14
На улицах Таллинна возможны заторы
12:13
В Таллинне начались Дни средневековья
08:45
В четверг днем прохладно, от +13 до +17 тепла
05.07
Бесплатная юридическая помощь в Эстонии будет доступна более широкому кругу лиц
05.07
Среднесуточная температура воздуха отстает от нормы на 4-5 градусов
05.07
В Пярну съехались мастера парковой скульптуры
ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В четверг будет ветрено, местами пройдут дожди, +13..+17
Эстония
Лес. Иллюстративная фотография.
Впервые в истории Эстонии местные жители добились пересмотра решения по вырубке гослеса
Иллюстративная фотография.
Бесплатная юридическая помощь в Эстонии будет доступна более широкому кругу лиц
Юри Ратас.
Ратас: политика гражданства при действующем правительстве не изменится
К доработке закона о налоге на сладкие напитки парламент вернется осенью
Обновлено: 04.07
Центристы Яна Тоом и Ольга Иванова.
"АК": переговоры "крыла Сависаара" с руководством Центристской партии пока не дали результата
Иллюстративное фото
В Копли ранены два сотрудника охранной фирмы
Обновлено: 02.07
За рубежом
Акция против высказываний Трампа.
В Австралии прошла необычная акция против высказываний Трампа
Глава Еврокомиссии отчитал европарламент за неуважение к маленьким странам
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко на учениях
"АК": одним из сценариев учений "Запад-2017" станет захват Сувалкского коридора
Кадр из фильма
В России продолжается скандал вокруг фильма "Матильда"
Молодежь часто пользуется месседжарами
Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"