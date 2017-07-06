Европарламент призвал ЕС приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество

Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество, если ее власти не внесут необходимые поправки в конституцию страны.

В поддержку соответствующей резолюции высказались 477 депутатов, против – 64 депутата, воздержались – 97 парламентариев, передает ТАСС.

В резолюции говорится, что Европарламент рекомендует Еврокомиссии и государствам-членам прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС, если конституционная реформа будет реализована без изменений, обеспечивающих принципы разделения властей.

Министр по делам ЕС Турции Омер Челик, в свою очередь, заявил, что Анкара не принимает принятую резолюцию. По его словам, решение о прекращении переговоров является исключительно политическим.

Как ранее отметила докладчик Европарламента по Турции Кати Пири, если Анкара восстановит смертную казнь, то переступит черту. "Если этот конституционный пакет вступит в силу без изменений, то мы не видим иного пути, как прекратить разговоры о присоединении Турции к ЕС", – сказала она. Вместе с тем Пири заявила, что это не означает, что нужно прекратить сотрудничество с Турцией в различных формах.

"Турция, несмотря на политику ее правительства, является очень важным партнером во многих областях, поэтому Европарламент не говорит о том, что нужно прекратить сотрудничество с Турцией, – заявила Пири. – Европа сотрудничает со многими странами, которые не участвуют в переговорах о вступлении в ЕС. Мы пытаемся заключить соглашения, например, по вопросам миграции со многими странами, которые даже не находятся на европейском континенте".