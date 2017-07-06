Пало: правительство планирует реформы для решения проблемы нехватки рабочей силы

Правительство планирует несколько важных реформ для решения проблемы нехватки рабочей силы: например, сделать более гибкой систему родительских зарплат и проведение пенсионной реформы, а также продление обязанности получать школьное образование до приобретения аттестата о среднем или профессиональном образовании, сказала министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало.

Продолжается также работа по упрощения привлечения в Эстонию высококвалифицированных специалистов и рассматриваются различные формы переквалификации и повышения квалификации для работающих людей", – сообщила Пало.

"Программа Work in Estonia направлена как на смягчение кадровой проблемы, так и на повышения производительности труда, привлечение иностранных специалистов в Эстонию", – отметила Пало, по словам которой экономика Эстонии зависит от международной конкурентоспособности настолько, насколько инновативны предприятия.

"Инновативность и рост производительности труда в свою очередь зависят от инвестиционной деятельности предприятий. В длительной перспективе важно, чтобы местные предприятия занимались развитием, дизайном, производством, продажей и постреализационным анализом стоимости", – отметила министр.

Согласно опубликованному в четверг исследованию Эстонского института конъюнктуры (EKI), экономическое положение Эстонии по сравнению с мартом значительно улучшилось. Институт прогнозирует на этот год экономический рост в 3,3%.