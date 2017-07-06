ФОТО: в Старом Таллинне проходят Дни средневековья

С 6 по 9 июля в Старом Таллинне проходят XVII Дни Средневековья, в рамках которых пройдут разнообразные концерты и мероприятия.

Окрестности церкви Нигулисте на четыре дня превратятся в средневековую деревню, где желающие смогут принять участие в различных мастер-классах, посетить занятия в школе для рыцарей и поиграть в средневековые игры.

На Ратушной площади будут проходить различные выступления – приедут гости из России (Monplaisir Dance Company), Германии (Poeta Magica) и Венгрии (Bordó Sárkány). Там же будет открыт средневековый рынок и можно будет повстречать трубадуров, придворных музыкантов, бродячих артистов и шутов.

В день открытия после праздничной церемонии от Ратушной площади стартует шествие.

В церкви Св. Екатерины (ул. Вене 14а) состоятся концерты старинной музыки. 7 июля в 19:00 там выступит ансамбль Triskele, а 8 июля в 18:00 пройдет концерт ансамбля Rondellus.

8 июля в 19:00 Дом Хопнера (Ратушная площадь 18) приглашает на средневековый карнавал. В программе: средневековые танцы, песни, еда и прочие прелести жизни. Вход на карнавал только в средневековой одежде.

С полной программой мероприятий можно познакомиться на www.folkart.ee