Полиция разыскивает потерявшегося в Маарду 69-летнего Арво

Как сообщила Пыхьская префектура, пожилой мужчина вышел 22 июня в 9:30 из дома на улице Кеэмику и до сих пор не вернулся домой. Полиция получила сообщение о том, что пропал пожилой человек, 26 июня. Сотрудники полиции проверили медучрждения, места, где обычно бывал пропавший мужчина, поговорили с соседями. Однако поиски результатов не дали.

У пропавшего мужчины могут быть проблемы с памятью, и он не может разговаривать. Арво и раньше уходил из дома, но через некоторое время возвращался.

Рост Арво составляет 163 см, у него худое телосложение, ходит несколько сгорбившись. Седые волосы, серо-голубые глаза. На нем был надет коричневый пиджак, серые брюки, на голове была зимняя шапка, а на руках варежки. На пальце было обручальное кольцо. У него нет телефона и нет денег.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении Арво, сообщить по короткому номеру телефона 112 или по телефону 612 3000.