Продукты питания в Эстонии подорожали за год почти на 5%

По данным Эстонского института конъюнктуры (EKI), продовольственная корзина во втором квартале текущего года подорожала почти на 2% до 71,90 евро, что является самым высоким показателем за время ведения этой статистики. В годовом сравнении расходы на продукты питания выросли на 4,9%, то есть на 3,35 евро. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты.

В июне по сравнению с мартом заметнее всего подорожали фрукты и овощи, рыба и мясные продукты, а подешевели – куриные яйца.

На молочные продукты в июне у семьи из четырех человек уходило 16,52 евро в неделю, что на 0,3% больше, чем в марте. Во втором квартале сливки подорожали на 2,9%, молоко, кефир и сыр соответственно – на 0,8 и 0,3%. Творог подешевел на 1,9%, а сливочное масло – на 1,1%.

Стоимость мясных продуктов в продовольственной корзине во втором квартале составила 19,75 евро (расходы в неделю), что на 0,48 евро больше, чем было в марте. В июне на 4,2% подорожал фарш, копчености – на 3,1%, свежее мясо и вареная колбаса –соответственно на 2,4% и 2,1%.

Овощи и фрукты по сравнению с мартом подорожали на 9,5% до 6,45 евро (расходы за неделю). Например, яблоки подорожали на 12,1%, овощи – на 10,3%, картофель – на 7,3%.

За год продовольственная корзина EKI подорожала на 4,9%, ее стоимость поднялась до рекордного уровня в 71,90 евро.

По оценке EKI, в третьем квартале 2017 года продовольственная корзина подорожает на 1%.

Продовольственная корзина EKI является постоянным набором закупленных в магазинах Таллинна продуктов одного веса на одну семью в течение недели. В продовольственную корзину EKI входят 48 определенных продовольственных товаров из 24 групп.