Тийна Сарон: санкции не влияют на эстонских производителей продуктов питания ({{commentsTotal}})
Как ЕС, так и Россия продлили взаимные санкции. Как это повлияет на эстонских производителей сельскохозяйственной продукции? С подробностями Дан Ротарь:
Как ЕС, так и Россия продлили взаимные санкции. Как это повлияет на эстонских производителей сельскохозяйственной продукции? С подробностями Дан Ротарь:
Вице-мэр Таллинна, заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт считает, что разлад внутри политической организации может привести к распаду правительственной коалиции.
Полиция просит помощи в поиске 69-летнего Арво, который ушел из дома на ул. Кеэмикуте в Маарду 22 июня около 9:30 часов и до сих пор не вернулся.
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