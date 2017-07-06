Запланированное церковью строительство небоскреба может начаться через три года

Фирма по недвижимости Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) надеется начать строительство 33-этажного небоскреба в центре Таллинна примерно через три года.

Здание высотой 130 метров должно появиться на углу зданий Леннуки и Маакри рядом с офисом банка Nordea. Церковь запланировала строительство высотки уже более десяти лет назад.

Сейчас церковь ждет утверждения детальной планировки. "Это может произойти в конце года. Однако на основании своего опыта, я думаю, что пойдет еще год", – сказал руководитель фирмы недвижимости EELK OÜ Kiriku Varahaldus Мати Маанас ERR Uudised.

"Детальной пларировки девелоперского проекта на улице Татари мы ждали семь лет. В случае проекта на Леннуки прошло четыре года. Учитывая местонахождение этого объекта, важность и внимание, дела будут вести скурпулезно и аккуратно. Спорных проблем много", – отмтеил он.

От утверждения детальной планировки до начала строительных работ, по мнению Маанса, пройдет как минимум два года. "Сегодня я не вижу серьезных препятствий, но никогда не знаешь, какие проблемы могут возникнуть", – добавил он.

Для строительства придется взять кредит. Небоскреб обойдется приблизительно в 25-27 млн евро, но Маанас считает вероятным, что в итоге его стоимость составит почти 30 млн евро. "Все зависит от того, как изменятся строительные цены", – сказал он.

Партнер фирмы Kiriku Varahaldus в строительстве высотки на улице Леннуки – Fund Ehitus. Согласно планам, участие предприятий поделено пополам.

"Церкви в одиночку очень сложно вести такие дела. У церкви нет такой способности в виде ноу-хау или опыта. И финансовой тоже", – сказал Маанас.

Девелоперский проект на улице Леннуки стал бы самым большим проектом для церкви, но в целом церковь является достаточно активным застройщиком. Сейчас церковь строит четырехэтажный дом с одним подъездом по адресу Эха, 12.

Ранее фирма Kiriku Varahaldus в сотрудничестве с Merko построила 6-этажное здание по адресу Кентманни, 6, а также дом на улице Татари, где располагаются жилые и офисные помещения.

В прошлом году компания Kiriku Varahaldus при обороте в 1,36 млн евро заработала 267 500 евро прибыли. По сравнению с предыдыдущим годом оборот и прибыль немного снизились.

Церковь подчеркнула, что бизнес в сфере недвижимости позволяет лучше использовать полученные в ходе реформы собственности лакомые участки грунта, так как другим вариантом стала бы их продажа.