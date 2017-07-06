Актуальная камера 06.07.2017 (20:00)

Вице-мэр Таллинна, заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт считает, что разлад внутри политической организации может привести к распаду правительственной коалиции.
В реке Пирита были установлены заграждения для сбора мусора, который остался после празднования Яановой ночи. Подробности – в репортаже "Актуальной камеры".
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал, что хотя он поддерживает упрощенную процедуру предоставления гражданства владельцам серых паспортов, политика гражданства во время работы действующего правительства не изменится.