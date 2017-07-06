Райво Аэг: в Таллинне – много дел

Правление таллиннского отделения Союза Отечества и Res Publica собралось в четверг, чтобы окончательно определиться с кандидатом в мэры Таллинна от партии на предстоящих муниципальных выборах. Один из претендентов, член правовой комиссии и спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией, экс-глава КаПо Райво Аэг рассказал "Актуальной камере" перед встречей о партийных приоритетах.

"В Таллинне есть много чем заняться. За четыре года наша позиция не изменилась – это прозрачное управление городом. Коррупция, политическая коррупция, коррупция, связанная с извлечением прибыли, Все это до сих пор в городе сохраняется", – сказал вероятный кандидат в мэры Таллинна от IRL Райо Аэг.