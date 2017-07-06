Индрек Саар о программе интеграции в Эстонии: не все проблемы решены

В четверг правительство ознакомилось с промежуточным отчетом программы "Lõimuv Eesti – сплачивающаяся Эстония – 2020". Среди основных тем – количество эстонских граждан среди неэстонцев. Зашла речь и о телеканале ETV+, передает "Актуальная камера".

С начала прошлого года изменения закона позволили детям неграждан получать гражданство Эстонии. Благодаря этому в прошлом году гражданами Эстонии стала еще 1000 детей до 15 лет. Общее количество получивших эстонское гражданство в прошлом году составило 1800 человек. Однако в сфере интеграции все проблемы это не решило.

"Сохраняется существенная разница уровня безработицы среди национальных групп. Причин тому несколько: основными факторами риска являются слабое владение эстонским языком, выбор образования, предубеждения, обусловленные разницами культур, низкая мобильность или половые стереотипы. Имеются также и структурные факторы, например, разграничение должностей на основании национальности, региональные особенности или разное информационное пространство", – сказал министр культуры Индрек Саар.

Ярким примером многих интеграционных бед министр назвал Ида-Вирумаа. Слабым звеном стали бесплатные языковые курсы. Ими воспользовались 2800 человек, хотя желающих было гораздо больше. Удовлетворить потребности всех желающих оказалось невозможным из-за недостатка фирм, организующих курсы. В следующем году практика бесплатного обучения продолжится.

Запланированное на 2018 год строительство двух домов эстонского языка – в Таллинне и Нарве – пока затягивается, поскольку среди коалиционных партнеров нет единства по их концепции.

"Наши амбиции гораздо шире, чем увеличение объема преподавания, мы должны прийти к новому качеству. Непросто предлагать классическое обучение в аудитории в определенные часы, а такое, чтобы каждый, кто хочет учить эстонский язык и заниматься этим системно, заходя в дом эстонского языка физически или виртуально, не уходил бы оттуда без подключения к какой-нибудь учебной программе, не выяснив возможности изучения", – пояснил Саар.

Министр культуры надеется, что концепция будет окончательно разработана этим летом.

Помимо образовательных программ, Индрек Саар подчеркнул важность появления ETV+, который, помимо своих основных целей, увеличил русскоязычную аудитории эстонских каналов ERR.