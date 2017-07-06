Ратас: работаю над тем, чтобы никого не пришлось исключать из партии

Премьер-министр Юри Ратас прокомментировал возможное появление отдельного списка центристов на муниципальных выборах: в настоящий момент мяч в руках тех, кто выдвинул особые требования, то есть так называемых трех сестер – Яну Тоом, Оудекки Лооне и Ольгу Иванову, передает "Актуальная камера".

"Наш принцип в том, что члены партии баллотируются в едином списке, особенно это в данный момент касается столицы. Учитывая сильное положение партии в Таллинне и четкую программу на будущее, я должен заявить, что партия пойдет на выборы единым списком", – сказал Ратас.

"Вы спрашиваете, будут ли эти люди исключены из партии? Я работаю над тем, чтобы не пришлось никого выкидывать и мы могли бы продолжить вместе", – добавил он.