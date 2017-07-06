В реке Пирита установили заграждения для сбора мусора

В реке Пирита были установлены заграждения для сбора мусора, который остался после празднования Яановой ночи. Подробности – в репортаже "Актуальной камеры".

Через 10 лет в мировом океане рыбы останется меньше, чем мусора. Уже сейчас в мировом океане пластик составляет 80% от общего объема загрязнений. В четверг от пластика очищали реку Пирита.

"Сейчас мы устанавливаем специальные заграждения на реках, с помощью которых мы соберем данные о том, какое количество может попасть мусора в Балтийское море. Также было проведено исследование по сбору мусора на пляжах, в рамках которого выяснилось, что очень много пластика в море попадает именно с публичных пляжей", – сказал специалист отдела отходного хозяйства Таллиннского департамента окружающей среды Александр Тараскин.

Задачу по очистке речной воды от такого рода загрязнений должны решать местные самоуправления, поскольку из внутренних водоемов мусор попадает в море.

"Одна из самых больших проблем, связанных с мусором, – его пагубное влияние на эко-систему: на рыб и другие организмы. Употребляя загрязненную рыбу в пищу, мы тоже получаем все эти вредные вещества", – пояснил руководитель проекта Blastic в Таллинне Харри Моора.

В рамках проекта Blastic, проводящегося в странах Балтии, определяются источники загрязнения водоемов, чтобы помочь самоуправлениям с их очисткой и предупреждением последующего загрязнения моря.