Историк моды Марина Скульская о нижнем белье: от стрингов в Древнем Египте до последних трендов

Историк моды из Петербурга Марина Скульская провела в Таллинне семинар "Красавице платье задрав", участники которого узнали, что стринги придумали египтяне, а все женское нижнее белье было заимствовано из мужского гардероба.

"История нижнего белья начинается с Древнего Египта, потому что именно египтяне придумали то, что мы сейчас называем стрингами. Они делали их из золота, полудрагоценных камней и кожи, потому что у знати и ее слуг наряды были прозрачными. Мы сейчас любуемся прозрачными одеяниями на подиуме и думаем, хватит ли нам смелости на такое, на самом деле, это задумка древних египтян", – рассказала Марина Скульская в программе ETV+ "Летнее ВРЕМЯ".

До начала XIX века человечество и вовсе жило без трусов и бюстгальтеров, хотя изощрялось, как могло в создании нижних рубашек, корсетов, фижм, подвязок. Надо сказать, мужчинам повезло больше – для них были придуманы штаны, функциональность которых менялась от пышных панталон до леггинсов и чулок.

Однако все нижнее белье, которое сейчас носят женщины заимствовано из мужского гардероба, включая чулки, подвязки, банты, украшения и различные шнуровки.

По мнению историка моды Марины Скульской, сейчас в мире стираются границы между миром нижнего белья и обычным гардеробом. Стоит только взглянуть лишь на некоторые коллекции известных домов мод: украшенные сваровски бюстье явно призваны для ношения напоказ. Все мы помним Мадонну в бюстгальтере модели "торпеда", придуманным известным хулиганом Готье, а до него — модельерами 50-х годов.

Один из последних трендов – ношение нижнего белья поверх одежды, а также заимствование аксессуаров из мира фетиша.