В Нарве молодежи рассказали о медиаграмотности

В Нарве в рамках спецпроекта занимались повышением медиаграмотности среди молодежи. За процессом наблюдал и корреспондент "Актуальной камеры" в приграничном городе.

С развитием возможностей получения информации молодежь зачастую подвергается манипуляциям. Молодые люди из Латвии, Эстонии и Финляндии учились способам анализа информации, поступающей к ним через СМИ или интернет, и формированию собственного мнения и отношения к существующим проблемам.

Навыки и умения, основы которых получили участники проекта, позволят молодым людям самим создавать медиапроекты, высказывать и отстаивать свою позицию в социальных сетях, блогах, возможно повлияют на выбор собственной профессии.

Каким же видят молодые люди будущее средств массовой информации?

"Предполагаю, что газет не будет, все СМИ будут в интернете. Я думаю, что нам нужно сейчас что-то сделать, что бы у нас через 15 лет была достоверная информация в СМИ", – отметила участница проекта Тамара.