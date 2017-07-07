В третьем круге Уимблдона Контавейт сыграет с экс-первой ракеткой мира Возняцки ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт пробилась в третий круг Уимблдонского теннисного турнира.
Накануне занимающая 38-е место в мировом рейтинге 21-летняя эстонка за 55 минут обыграла 30-ю ракетку мира, 20-летнюю россиянку Дарью Касаткину - 6:3, 6:2.
Эстонка сделала 7 эйсов, реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов и не допустила ни одной двойной ошибки.
Следующей соперницей Контавейт станет экс-первая, а ныне шестая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, которая во втором круге одолела болгарку Цветану Пиронкову со счетом 6:3, 6:4.
В прошлом году Анетт Контавейт обыграла Каролин Возняцки на турнире в Ноттингеме - 6:7, 6:3, 7:5.
Редактор: Сергей Михайлов