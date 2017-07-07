Из эстонских клубов во второй круг Лиги Европы вышел только "Нымме Калью"

По сумме двух матчей бронзовый призер чемпионата Эстонии со счетом 4:2 взял верх над фарерской командой "Б-36" из Торсхавна. Неделю назад таллиннцы обыграли соперника на своем поле - 2:1, а накануне вечером с тем же результатом выиграли в гостях. Победный гол на 88-й минуте встречи провел российский полузащитник "Калью" Артур Валикаев.

Во втором отборочном раунде "Нымме Калью" теперь сыграет против венгерского "Видеотона".

Два других представителя Эстонии первый круг преодолеть не смогли. "Левадия" после домашнего поражения от ирландского "Корк Сити" со счетом 0:2 в четверг вечером проиграла и в гостях - 2:4.

"Флоре" оказался не по зубам словенский "Домжале" - 0:2 в гостях и 2:3 дома. В домашней встрече, которая прошла накануне на "А. Ле Кок Арене" хозяева поля были впереди 2:0, но в итоге упустили победу.