В Гамбурге 7 июля открылся саммит "Большой двадцатки". Накануне вечером в ходе столкновений антиглобалистов, собравшихся на акцию "Адский пикник", с полицией пострадали 76 блюстителей правопорядка. Утром 7 июля столкновения с полицией продолжились. Протестующие жгут машины и блокируют улицы.

В Гамбурге, где открывается саммит "большой двадцатки", утром в пятницу возобновились столкновения протестующих с полицией.

Участники беспорядков поджигают машины и блокируют улицы, сообщила полиция. Протестующих начали разгонять водометами, сообщает Би-Би-Си.

"В настоящее время идет операция против агрессивно настроенных людей", - цитирует "Франс пресс" заявление полиции.

Спасатели тушат сгоревшие в ходе утренних столкновений автомобили.

Ранее сообщалось о том, что в ходе столкновений вечером 6 июля протестующих с полицией пострадало 76 полицейских. "По последним данным, 76 полицейских ранены, один человек находится в больнице", — заявил сотрудник пресс-службы полиции города.

Как указывают правоохранители Гамбурга, количество манифестантов на улицах города вечером 6 июля составляло до 6000 человек. Между участниками акции и полицейскими в течение дня происходили столкновения, демонстранты забрасывали стражей порядка бутылками, камнями, файерами и другими предметами, те в ответ применили водометы, об этом в пятницу, 7 июля, сообщает Lenta.ru

По данным немецкой полиции, в Гамбурге сейчас находятся десятки тысяч человек, которые планируют в преддверии и во время саммита "Большой двадцатки" устроить массовые акции протеста.

По оценке стражей порядка, около 8000 из них настроены агрессивно и готовы к насильственным действиям. Чтобы противодействовать им, в город переброшены 20 000 полицейских.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Гамбурге 7-8 июля.