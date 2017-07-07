В результате столкновений в Гамбурге пострадали 76 полицейских

В столкновениях с антиглобалистами в немецком Гамбурге, собравшимися на акцию «Адский пикник», пострадали 76 полицейских.

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает Lenta.ru.

"По последним данным, 76 полицейских ранены, один человек находится в больнице", — заявил сотрудник пресс-службы полиции города.

Как указывают правоохранители Гамбурга, количество манифестантов на улицах города вечером 6 июля составляло до шести тысяч человек. Между участниками акции и полицейскими в течение дня происходили столкновения, демонстранты забрасывали стражей порядка бутылками, камнями, файерами и другими предметами, те в ответ применили водометы.

По данным немецкой полиции, в Гамбурге сейчас находятся десятки тысяч человек, которые планируют в преддверии и во время саммита устроить массовые акции протеста.

По оценке стражей порядка, около восьми тысяч из них настроены агрессивно и готовы к насильственным действиям. Чтобы противодействовать им, в город переброшены 20 тысяч полицейских.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Гамбурге 7-8 июля.